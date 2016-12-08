Чеченский спецназ будет охранять авиабазу Хмеймим

Военнослужащие двух батальонов специального назначения (БСпН) «Восток» и «Запад» Минобороны России, дислоцированные в Чеченской Республике, отправятся охранять авиабазу Хмеймим. Созданные в 2003 году, эти воинские части долгое время комплектовались преимущественно военнослужащими чеченской национальности, за что и получили неформальное название «чеченский спецназ». Бойцы «Востока» и «Запада» боролись с террористами на территории Чечни, участвовали в августовском конфликте с Грузией в 2008 году, а также охраняли российских саперов в Ливане в 2006 году. По мнению экспертов, бойцы-спецназовцы двух БСпН, имеющие богатый боевой опыт, станут надежной защитой российской авиагруппы от диверсий боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве, в конце ноября «Восток» и «Запад» были переформированы в батальоны военной полиции (ВП) и подготовлены к отправке в Сирию. Личный состав получил красные береты и наплечные знаки ВП. До конца декабря обе воинские части завершат развертывание и приступят к охране российских военных объектов в арабской республике.

Старший преподаватель Высшей школы экономики, востоковед Леонид Исаев пояснил «Известиям», что чеченцы — это мусульмане-сунниты, то есть единоверцы для большинства жителей Сирии, и это должно облегчить им взаимодействие с местным населением, однако важнее репутация чеченцев, которая заставит любого подумать дважды, прежде чем связываться с ними.

— Современные представления о чеченцах были сформированы СМИ в 1990-е годы, — отметил востоковед. — Арабы мало знакомы с географией России, но почти каждый знает про Чечню и про войны там. У чеченцев имидж бесстрашных и суровых воинов, который заметно укрепился в ходе нынешней войны в Сирии. На стороне Асада воюет целый добровольческий чеченский батальон.

Сформированные в 2003 году, батальоны «Восток» и «Запад» вошли в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Бойцы-спецназовцы занимались уничтожением лагерей и баз боевиков в горной части Чеченской Республики, проведением разыскных мероприятий. В 2006 году из военнослужащих БСпН было сформировано подразделение охраны, защищавшее солдат и офицеров сводного инженерно-саперного батальона. Действовавшие в Ливане российские военные саперы восстанавливали мосты и другие объекты инфраструктуры, уничтоженные израильской авиацией в ходе Второй ливанской войны.

— В августе 2008 года батальон «Восток» действовал и как штурмовое подразделение, и как разведывательное, — рассказал «Известиям» один из авторов книг «Сирийский рубеж» и «Танки августа», посвященных конфликту в Сирии и войне с Грузией, Антон Лавров. — Сначала спецназовцы зачищали грузинские позиции между Цхинвалом и Джавой. Потом приняли участие в боях в самой столице Южной Осетии, а затем пошли в составе группировки в наступление на грузинский город Гори. Также бойцы «Востока» совместно с военнослужащими бригад специального назначения вели разведку грузинских позиций и действовали на блокпостах.



После расформирования 42-й гвардейской дивизии «Восток» вошел в состав 8-й горнострелковой бригады, дислоцированной в поселке Борзой ЧР, а военнослужащие «Запада» пополнили ряды 18-й мотострелковой бригады, расположенной в поселке Шали.

— Хотя для обывателей «Восток» и «Запад» — это «чеченские батальоны», но эти подразделения стали обычными батальонами специального назначения, где, помимо чеченцев, проходят службу военнослужащие практически со всей территории России, — отметил Антон Лавров. — У батальонов богатый боевой опыт ведения штурмовых действий в урбанизированной местности и горах. Именно такие навыки сейчас необходимы для обеспечения безопасности российских военных объектов в Сирии. Авиабаза Хмеймим расположена в провинции Латакия, где достаточно сложный горный рельеф. А база в Тартусе находится в высокоурбанизированной местности.