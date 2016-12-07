Карты «Тройка» и «Стрелка» объединят одним кошельком

В течение двух лет могут получить единый кошелек транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Такое объединение потребует серьезных вложений в инфраструктуру. Об этом заявил заместитель министра транспорта МО Святослав Иванов.

Чиновник отметил, что данное объединение будет осуществляться в рамках естественного обновления. Он подчеркнул, что задачу объединения карт может упростить создание приложений, которые позволят одновременно контролировать их балансы, сообщает «Русская планета».