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Карты «Тройка» и «Стрелка» объединят одним кошельком

Эта процедура может занять около двух лет

В течение двух лет могут получить единый кошелек транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Такое объединение потребует серьезных вложений в инфраструктуру. Об этом заявил заместитель министра транспорта МО Святослав Иванов.

Чиновник отметил, что данное объединение будет осуществляться в рамках естественного обновления. Он подчеркнул, что задачу объединения карт может упростить создание приложений, которые позволят одновременно контролировать их балансы, сообщает «Русская планета».

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Карты «Тройка» и «Стрелка» объединят одним кошельком

Эта процедура может занять около двух лет

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