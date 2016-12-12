Мебель найдет свою нишу

Минпромторг планирует в 2017 году запретить госкомпаниям покупать импортную мебель, чтобы помочь российским производителям. Для этого министерство подготовило проект постановления, который проходит экспертизу и вступит в силу, как ожидается, в новом году. Эксперты полагают, что российской мебельной отрасли удастся увеличить производство, но это вряд ли сделает продукцию более качественной.

Гарантированный покупатель в лице государства поможет российским производителям загрузить мощности и увеличить конкуренцию, считает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. Объем закупок мебели для государственных и муниципальных нужд он оценивает в 34 млрд рублей в год. Сейчас объем производства российской мебели в денежном выражении составляет 140 млрд рублей.

По словам Александра Шестакова, большую помощь оказывают программы льготного кредитования и создание производств качественной мебельной фурнитуры. В настоящее время Минстрой ведет работу по изменению норм сдачи нового жилья, и продажа меблированных квартир по льготному проценту очень помогла бы отрасли, считает президент ассоциации.

Помощь оказало и повышение в 2013 году пошлин на вывоз необработанного леса из России в случае превышения квоты. Размер пошлины зависит от породы дерева и квот. Например, для ели размер пошлины составляет 13% от таможенной стоимости, а если квота превышена — уже 80%.

Сокращение импорта мебели началось в конце 2014 года на фоне девальвации рубля. В 2015 году импорт упал на 36,3%. Доля отечественной мебели на российском рынке в 2015 году составляла около 50%, а в 2016 году она может увеличиться до 60%.

Продажи отечественной мебели в России растут из-за ее доступной цены по сравнению с зарубежными производителями. В 2015 году российские предприятия начали экспортировать мебель впервые со времен СССР, рассказал глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли. Однако причиной таких изменений, по его словам, стал курс рубля.

С ним согласен и управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков. По его словам, сокращение импорта мебели в России началось в ноябре–декабре 2014 года в связи с падением курса рубля, которое привело к резкому подорожанию приобретаемой за иностранную валюту зарубежной продукции.

Но если говорить об экспорте российской мебели, то спрос за рубежом ограничивает неизвестность наших брендов. Таким образом, основная точка роста — российский рынок, считает финансовый аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Он отметил, что ситуация с курсом рубля уже является достаточной поддержкой для российских производителей.



— Рынку не требуется какой-либо прямой господдержки, так как из-за одновременного ослабления конкуренции со стороны импорта может произойти значительное ухудшение качества. Думаю, правительству стоит сосредоточиться на поддержке первичного рынка недвижимости, который косвенно влияет и на рынок мебели, — считает аналитик.

По его словам, при сохранении нынешних макроэкономических и внутрироссийских рыночных тенденций, а также госполитики до 2020 года доля российской мебели на внутреннем рынке может достигнуть 75%.

Однако со второй половины 2016 года из-за укрепления курса рубля наблюдается рост импорта инвестиционных товаров, отметил главный аналитик Global FX Сергей Мельников.



— Чтобы в этих условиях поддержать отечественных производителей, по аналогии с заградительными мерами в легкой промышленности чиновники решили применить подобные рычаги и к мебельной промышленности, — считает Сергей Мельников.

По его словам, инициатива Минпромторга может позволить рынку нарастить производство на 20–30%, но на стремительное улучшение показателей рассчитывать не стоит.



— Оперативной локализации производства не получится и по той причине, что в условиях экономического кризиса отечественные инвесторы не имеют возможности строить заводы по производству комплектующих, — отметил аналитик Global FX.

В Минпромторге оперативный комментарий не предоставили.