Судейская этика столкнулась с конфликтом

Исключить из Кодекса судейской этики норму о конфликте интересов намерен IX Всероссийский съезд судей, который с 6 по 8 декабря проходит в Москве. Она стала мешать отбору и назначению кандидатов, считают в судейском корпусе.

Сегодня на Всероссийском съезде судей (он собирается раз в четыре года) делегаты обсудили возможность корректировок Кодекса судейской этики, в частности нормы о конфликте интересов.



Так, согласно Кодексу судья обязан отказаться от рассмотрения дела, если на это есть не только основания, предусмотренные законом (например, он является родственником участника процесса), но и неизбежен конфликт интересов. Также судье запрещается рассматривать дело, если есть сомнения в его беспристрастности.



На практике это привело к кадровым проблемам. При рассмотрении вопроса о замещении вакантных мест на должность судей квалификационные коллегии учитывают в том числе родственные связи судей и наличие конфликта интересов.



В 2015 году 31% кандидатов получили отказ в рекомендации для назначения и переназначения на должность судьи, поскольку их родственники работают в организациях, споры которых могли попасть на рассмотрение потенциальных судей. Об этом сообщил глава комиссии Совета судей РФ по противодействию коррупции, председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов.



За 10 месяцев 2016 года количество таких отказов достигло 45%. Соседов подчеркнул, что только в 10% случаев родственники судей служили в правоохранительных структурах или трудились на руководящих должностях. В остальных случаях речь шла о родственниках, которые работают на технических должностях, например кассирами, операционистами, и зачастую не имеют отношения к спорам, которые рассматривает суд.



— Никто не думал, что так широко будет толковаться это положение при назначении и переназначении судей, — заявила, в свою очередь, глава комиссии Совета судей РФ по этике, председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова.



Она обратила внимание на норму кодекса, которая обязывает судью избегать ситуаций, при которых личные взаимоотношения с участниками процесса могут вызвать обоснованные подозрения в его предвзятом отношении. При возникновении такой ситуации судья должен проинформировать об этом участников разбирательства.



По словам Решетниковой, сложилось ощущение, что эта общая норма привела к опасениям со стороны судей, которые не хотят быть замешаны в спорах о конфликте интересов.



— Сейчас судья подходит и спрашивает, может ли он рассматривать дело с участием банка, если ранее он в нем оформил кредит, или дело с участием сотового оператора, услугами которого он пользуется, — привела пример Решетникова.

Она предложила исключить эти положения из Кодекса судейской этики, поскольку нормы для отвода судьи устанавливаются федеральными законами — Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом административного судопроизводства, Арбитражным и Гражданским процессуальными кодексами, а не внутрикорпоративными актами.



— Мы ничего не теряем. Так как все основания для отвода остаются действенными, — сказала она. — Ст. 71 Конституции РФ предусматривает, что вопросы судопроизводства находятся в исключительном ведении Российской Федерации. Корпоративный акт не может устанавливать каких-то других положений.



Решетникова подчеркнула, что к судьям предъявляются повышенные требования, однако вопрос дополнительных требований для судей и кандидатов в судьи должен решаться путем внесения изменений в закон «О статусе судей в РФ».

Итоговые решения Всероссийский съезд судей примет завтра, 8 декабря.

Ранее Федеральная палата адвокатов РФ поддержала идею исключения из Кодекса судейской этики норм о конфликте интересов. Там указали, что установленные ограничения для судей в результате приводят к тому, что их родственники вынуждены отказываться от адвокатской профессии.

