Ученые расширили список заболеваний, которым подвержены курильщики

Продолжительность жизни курильщиков в среднем на 10 лет короче по сравнению с длительностью жизни людей, не подверженных этой привычке. Также у зависимых от никотина людей ухудшается работоспособность и появляется множество хронических заболеваний. К такому выводу пришли сотрудники Американского института здоровья после ряда исследований.



Среди наиболее распространенных болезней курильщиков — рак легких, простаты и груди, сердечно-сосудистые заболевания. Ученые выяснили, что любители курения подвержены всевозможным инфекциям.



Исследователи изучили медицинскую статистику 1 млн американцев старшее 55 лет и выяснили, что смерть многих из них стала следствием болезней, связанных с курением. Этот показатель на 17% выше заявленного в официальных источниках, пишут Дни.Ру.



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 6 млн человек по всему миру умирает от курения.