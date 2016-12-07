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Ученые расширили список заболеваний, которым подвержены курильщики

Среди наиболее распространенных — рак легких, простаты и груди, сердечно-сосудистые заболевания

Продолжительность жизни курильщиков в среднем на 10 лет короче по сравнению с длительностью жизни людей, не подверженных этой привычке. Также у зависимых от никотина людей ухудшается работоспособность и появляется множество хронических заболеваний. К такому выводу пришли сотрудники Американского института здоровья после ряда исследований. 

Среди наиболее распространенных болезней курильщиков — рак легких, простаты и груди, сердечно-сосудистые заболевания. Ученые выяснили, что любители курения подвержены всевозможным инфекциям.

Исследователи изучили медицинскую статистику 1 млн американцев старшее 55 лет и выяснили, что смерть многих из них стала следствием болезней, связанных с курением. Этот показатель на 17% выше заявленного в официальных источниках, пишут Дни.Ру.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 6 млн человек по всему миру умирает от курения.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Ученые расширили список заболеваний, которым подвержены курильщики

Среди наиболее распространенных — рак легких, простаты и груди, сердечно-сосудистые заболевания

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