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МЧС проверит места празднования Нового года в Москве

В преддверии новогодних праздников сотрудники управления перейдут на усиленный режим работы

Сотрудники столичного управления МЧС в преддверии новогодних праздников перейдут на усиленный режим работы, чтобы максимально проверить места проведения массовых мероприятий в праздничные дни. Вплоть до середины января ежедневно на дежурство будут выходить порядка 1,3 тыс. человек и пожарных.

Под особую охрану возьмут детские новогодние елки и утренники в дошкольных учреждениях, сообщает «ТВ Центр».

Под пристальным вниманием окажутся и железнодорожные вокзалы столицы, аэропорты и гостиницы. Также пройдут проверки по торговым точкам и павильонам. Уже на следующей неделе в Москве запланированы противопожарные учения.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

МЧС проверит места празднования Нового года в Москве

В преддверии новогодних праздников сотрудники управления перейдут на усиленный режим работы

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