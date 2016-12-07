В Самарской области в ДТП с пьяной автоледи пострадали двое детей

В Самарской области нетрезвая женщина-водитель стала виновницей ДТП. В аварии пострадали двое детей. Трехлетная девочка и годовалый мальчик доставлены в больницу.



Авария произошла 7 декабря в Жигулевске. Женщина, находясь за рулем Hyundai, выехала на встречную полосу. Ее иномарка столкнулась с пассажирским автобусом.

Как передает НИА «Самара», никто из десяти пассажиров автобуса не пострадал. В результате аварии пострадали дети, находившиеся в салоне иномарки. Виновница ДТП получила незначительные телесные повреждения. Медики ей назначили амбулаторное лечение.



Медосвидетельствование автоледи показало, что она находилась в нетрезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.