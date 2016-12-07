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В Самарской области в ДТП с пьяной автоледи пострадали двое детей

Иномарка, за рулем которой была женщина-водитель, столкнулась с пассажирским автобусом

В Самарской области нетрезвая женщина-водитель стала виновницей ДТП. В аварии пострадали двое детей. Трехлетная девочка и годовалый мальчик доставлены в больницу.

Авария произошла 7 декабря в Жигулевске. Женщина, находясь за рулем Hyundai, выехала на встречную полосу. Ее иномарка столкнулась с пассажирским автобусом.

Как передает НИА «Самара», никто из десяти пассажиров автобуса не пострадал. В результате аварии пострадали дети, находившиеся в салоне иномарки. Виновница ДТП получила незначительные телесные повреждения. Медики ей назначили амбулаторное лечение.

Медосвидетельствование автоледи показало, что она находилась в нетрезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Самарской области в ДТП с пьяной автоледи пострадали двое детей

Иномарка, за рулем которой была женщина-водитель, столкнулась с пассажирским автобусом

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