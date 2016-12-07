Киев заявил о готовности обменять пленных по формуле «228 на 42»

Киев готов провести обмен пленными в Донбассе по формуле «228 на 42» до начала 2017 года. Об этом сообщила представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко в ходе заседания гуманитарной подгруппы по юго-востоку Украины в среду.

«Мы настаиваем на освобождении максимального количества заложников к новогодним праздникам. Сегодня ОРДО (представители отдельных районов Донецкой области. — Ред.) заявили, что у них удерживаются 42 украинца», — написала она на своей странице в Facebook.

Геращенко сообщила, что было высказано предложение передать тех 228 граждан, имена которых ранее фигурировали в запросах юго-восточных республик.



Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что на встрече в Минске не удалось договориться по вопросу обмена пленными по формуле «всех на всех».

«Официальный Киев так и не дал ни одного ответа на наши предложения о проведении обмена. Очередной раз украинская сторона показала свою несостоятельность, она не готова к конструктивному диалогу», — заявила она.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР была начата Киевом в апреле 2014 года, после государственного переворота в стране в феврале этого же года. По информации ООН, жертвами конфликта стали 9,6 тыс. человек.