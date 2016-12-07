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Сирийские войска отбили у боевиков 70% территории Алеппо

В руки властей страны перешли 50 кварталов города

Сирийские войска взяли контроль над 70% территории восточного Алеппо. В руках властей страны сейчас находятся 50 кварталов города, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным Минобороны РФ, 7 декабря сирийская армия освободила от боевиков 15 кварталов восточной части Алеппо.

Ранее сообщалось, что боевики, разгромленные сирийской армией в исторических кварталах Алеппо, ушли в южные районы города.

Остатки бандформирований переместились по 700-метровому коридору между цитаделью и районом Сафсафа. Командование ВС Сирии согласилось на их выход из исторической части города, чтобы сохранить ее от разрушений и спасти жизни мирных жителей.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Сирийские войска отбили у боевиков 70% территории Алеппо

В руки властей страны перешли 50 кварталов города

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