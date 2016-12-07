Нижегородская резиденция Деда Мороза откроется 17 декабря. Зачатьевскую башню кремля Нижнего Новгорода в 2016 году оформили в ретростиле.

Деда Мороза в Нижнем Новгороде встретят масштабным флешмобом. Дети запустят в небо более 1 тыс. хлопушек. Вместо традиционных сладких подарков организаторы приготовили порядка 500 кг леденцов ручной работы.



Как передает НИА «Нижний Новгород», оформление резиденции в этом году стилизовано под Дом культуры 50–60-х годов XX века. Здесь собраны предметы того времени: флажки, чемоданы, гобелены и старые игрушки. У подножия Зачатьевской башни появится ретротроллейбус, в котором будут согреваться ожидающие своих детей родители.



Сообщается, что на каждом из трех ярусов башни посетителей будут ждать испытания, где надо побороть «нечистую силу», встретиться со средневековым стрельцом и отгадать новогодний шифр.

