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Нижегородская резиденция Деда Мороза откроется 17 декабря

Зачатьевскую башню кремля Нижнего Новгорода оформили в ретростиле

Нижегородская резиденция Деда Мороза откроется 17 декабря. Зачатьевскую башню кремля Нижнего Новгорода в 2016 году оформили в ретростиле.

Деда Мороза в Нижнем Новгороде встретят масштабным флешмобом. Дети запустят в небо более 1 тыс. хлопушек. Вместо традиционных сладких подарков организаторы приготовили порядка 500 кг леденцов ручной работы.

Как передает НИА «Нижний Новгород», оформление резиденции в этом году стилизовано под Дом культуры 50–60-х годов XX века. Здесь собраны предметы того времени: флажки, чемоданы, гобелены и старые игрушки. У подножия Зачатьевской башни появится ретротроллейбус, в котором будут согреваться ожидающие своих детей родители.

Сообщается, что на каждом из трех ярусов башни посетителей будут ждать испытания, где надо побороть «нечистую силу», встретиться со средневековым стрельцом и отгадать новогодний шифр.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Нижегородская резиденция Деда Мороза откроется 17 декабря

Зачатьевскую башню кремля Нижнего Новгорода оформили в ретростиле

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