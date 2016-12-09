Розница потеряла 745 млрд из-за регулирования алкоголя

В Минпромторге оценили, во сколько обошлось регулирование на алкогольном рынке. В министерстве считают, что ряд запретов на торговлю алкоголем, которые начали действовать с конца 2012-го, привел к снижению продаж всех групп товаров на 745 млрд рублей в год. В Минфине, в свою очередь, сомневаются, что ограничения могли спровоцировать такие потери.

С 2013 года излишнее регулирование розничных продаж алкоголя привело к снижению продаж всех групп товаров на сумму более 745 млрд рублей в год — такую оценку приводит Минпромторг в своем документе «Предложения по совершенствованию регулирования розничного оборота алкогольной продукции в целях его легализации» (есть в распоряжении «Известий»). Разработанные предложения в перспективе лягут в основу концепции развития алкогольного рынка.



Ведомство подчеркивает, что в сумму 745 млрд вошли не только выпавшие продажи алкоголя, но и всех других групп товаров розничной торговли. По мнению Минпромторга, весь розничный оборот России замедлился в росте — излишние ограничения продаж алкоголя спровоцировали активное сокращение магазинов в стране.

Напомним, по данным Росстата, общий оборот розничной торговли в 2015 году составил 27,53 трлн рублей, в 2014-м — 26,35 трлн рублей, в 2013 году — 23,68 трлн рублей. В ведомстве «Известиям» не смогли пояснить, каким образом высчитывалась сумма снижения продаж из-за ограничений на оборот алкоголя, что в нее входит и как она менялась из года в год. В Минэкономразвития заметили, что не оценивали, какая сумма ежегодно выпадает из оборота торговли из-за введенных ограничений. «Ведомство не проводило оценку рынка потребительских товаров», — добавили в Минэкономразвития. В Минфине и вовсе сомневаются, что ограничение продаж алкоголя могло вызвать такое снижение продаж по всем группам товаров.

Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что с 2007 года по 2015 год продажи легального рынка водки и ликеро-водочных изделий сократились с 1,9 млрд л до 935 млн. Он уточняет, что 1 млрд л — это около 2 млрд бутылок алкоголя, а в современных ценах — более 400 млрд рублей. Другие оценки эксперт дать затруднился.

— Излишние ограничения оборота алкоголя оказали негативное воздействие на общую динамику оборота розничной торговли, — заявили «Известиям» в Минпромторге.



В качестве ужесточения министерство рассматривает появление в конце 2012 года запрета торговать алкоголем на прилегающих к социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам и другим — территориях. Границы прилегающих территорий устанавливают местные власти, расстояние может составлять до 1 км. Представители бизнеса разделяют позицию ведомства.

— Если запрет на продажу спиртных напитков около школ выглядит логичным, то такое же ограничение около детских садов и институтов является спорным, — полагает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.



С начала 2013 года в объектах нестационарной торговли, например киосках, запретили продажу пива. В итоге «в России произошло серьезное сокращение объектов торговли», подчеркивается в документе Минпромторга.

За последние три года из-за ограничений на торговлю алкоголем полностью закрылись около 18 тыс. стационарных магазинов, около 14 тыс. предприятий общественного питания, а также около 35 тыс. нестационарных торговых объектов. По данным ведомства, наибольшее сокращение количества магазинов зафиксировано в Саратовской области, где за этот период прекратили работу около 800 магазинов, в Курской области — более 1,2 тыс., в Волгоградской области — более 1,7 тыс. Сокращение легальных розничных точек продаж алкоголя за 2012 – 2015 годы составило 25% — с 305 тыс. торговых объектов до 230 тыс. магазинов.

Это оказало влияние и на динамику розничного оборота в целом. «В сопоставимых ценах темпы прироста оборота розничной торговли с 2013 года сократились более чем в два раза относительно 2012 года», — отмечается в исследовании Минпромторга. Между тем, например, до 2008 года темп прироста оборота розничной торговли в среднем составлял 13%.

«Так как розничная торговля тянет за собой производство продуктов питания и иных потребительских товаров, падение оборота розницы оказывает во многом определяющее влияние на экономику страны», — делают вывод в Минпромторге.

Между тем в Минфине «Известиям» заявили, что на темпы роста оборота розничной торговли влияют различные факторы, в том числе темпы роста реальных располагаемых доходов населения, макроэкономическая ситуация, политическая обстановка и динамика сбережений граждан.



— Влияние всех этих факторов необходимо оценивать в комплексе, ограничение оборота алкогольной продукции не является определяющим фактором, — резюмировали в финансовом ведомстве.