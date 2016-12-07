Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Три человека пострадали в ДТП под Ярославлем

Авария произошла на трассе Москва–Холмогоры

Три человека погибли в результате ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ИА «Ярновости», авария произошла во вторник, 6 декабря, на 172-м км трассы М8 «Москва–Холмогоры» в районе населенного пункта Дертники. В результате столкновения автомобилей Renault и «Газель» погиб водитель иномарки и ее пассажиры — 45-летний житель Москвы и 24-летняя жительница Брянской области. Еще три женщины, находившиеся в машине Renault, с травмами были доставлены в больницу.

На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели и врачи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Три человека пострадали в ДТП под Ярославлем

Авария произошла на трассе Москва–Холмогоры

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке