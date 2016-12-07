Три человека пострадали в ДТП под Ярославлем

Три человека погибли в результате ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ИА «Ярновости», авария произошла во вторник, 6 декабря, на 172-м км трассы М8 «Москва–Холмогоры» в районе населенного пункта Дертники. В результате столкновения автомобилей Renault и «Газель» погиб водитель иномарки и ее пассажиры — 45-летний житель Москвы и 24-летняя жительница Брянской области. Еще три женщины, находившиеся в машине Renault, с травмами были доставлены в больницу.

На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели и врачи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.