Песков назвал инвестора в рамках приватизации «Роснефти»

Инвестором в рамках приватизации «Роснефти» стал консорциум компании Glencore и катарского инвестфонда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил в Кремле президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Покупателями и стратегическими инвесторами стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что сделка по приватизации «Роснефти» принесет в бюджет страны €10,5 млрд.



«Владимир Путин назвал это крупнейшей сделкой на энергетическом рынке мировом за 2016 год», — отметил он.