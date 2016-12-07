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Песков назвал инвестора в рамках приватизации «Роснефти»

По словам представителя Кремля, им стал консорциум Glencore и катарского инвестфонда

Инвестором в рамках приватизации «Роснефти» стал консорциум компании Glencore и катарского инвестфонда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил в Кремле президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Покупателями и стратегическими инвесторами стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что сделка по приватизации «Роснефти» принесет в бюджет страны €10,5 млрд.

«Владимир Путин назвал это крупнейшей сделкой на энергетическом рынке мировом за 2016 год», — отметил он.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Песков назвал инвестора в рамках приватизации «Роснефти»

По словам представителя Кремля, им стал консорциум Glencore и катарского инвестфонда

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