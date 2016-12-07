В Омске массово проверят грузовые автомобили

В Омске 8 декабря массово проверят грузовые автомобили. Водителям фур грозят штрафы за нарушения правил проезда большими машинами.



Полицейские проведут на территории Омска спецоперацию «Большегруз». Главная ее цель проверка соблюдения требований безопасности водителями больших автомобилей. Правоохранители намерены выяснить, отдыхают ли водители фур, сообщает РИА «Омск-информ».

Госавтоинспекторы также проверят техническое состояние автомобилей, соблюдения водителями правил ПДД, а также условий допуска к перевозкам.

За нарушение правил перевозки грузов водителям грозит штраф в размере 500 рублей. Для водителей предусматривается наказание в виде штрафная санкция до 1,5 тыс. рублей за несоблюдение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Юридическое лицо могут оштрафовать на 150 тыс. рублей.