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Арктические районы Якутии получат новые вездеходы на базе «КамАЗа»

Их будут использовать для обслуживания пассажирских перевозок в труднодоступных районах региона

Северные и арктические районы Якутии получили шесть новых вездеходов, разработанных на автомобильном заводе КамАЗ.

Как сообщает ИА SakhaNews, три вездехода «Кержак» предназначены для Аллаиховского, Усть-Янского и Среднеколымского районов, два вездехода «КамАЗ-НефАЗ» получат Верхоянский и Жиганский районы, а в Нижнеколымский район передадут вездеход «Сивер».

Вездеходы для Якутии оборудованы цельнометаллическим кузовом с двойными стеклами и утеплением. Такой транспорт рассчитан на 12 посадочных мест. Вездеходы имеют предпусковой подогреватель двигателя, что помогает сохранить тепло внутри. Они также оснащены салонной и тосольной печью для обогрева пассажирского салона.

Данные транспортные средства используются в Якутии для обслуживания пассажирских перевозок в труднодоступных районах региона.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Арктические районы Якутии получат новые вездеходы на базе «КамАЗа»

Их будут использовать для обслуживания пассажирских перевозок в труднодоступных районах региона

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