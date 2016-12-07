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США не будут поставлять оружие сирийской оппозиции

Представитель Госдепа Марк Тонер отрицает планы поставки ПЗРК противникам Асада

США не будут поставлять оружие сирийской оппозиции.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер.

«Мы ясно говорили, что не собираемся предоставлять летальное оружие Сирии», — цитирует Тонера «РИА Новости».

Но при этом он заметил, что в Сирии есть и другие заинтересованные в поставках оружия оппозиции стороны.

Такое заявление представитель Госдепа сделал в ответ на вопрос о военном бюджете США, где теоретически предусмотрена поставка переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) оппозиции правительству Асада.

Отмечается, что законопроект пока не утвержден и не подписан президентом США Бараком Обамой.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

США не будут поставлять оружие сирийской оппозиции

Представитель Госдепа Марк Тонер отрицает планы поставки ПЗРК противникам Асада

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