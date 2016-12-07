США не будут поставлять оружие сирийской оппозиции.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер.

«Мы ясно говорили, что не собираемся предоставлять летальное оружие Сирии», — цитирует Тонера «РИА Новости».

Но при этом он заметил, что в Сирии есть и другие заинтересованные в поставках оружия оппозиции стороны.

Такое заявление представитель Госдепа сделал в ответ на вопрос о военном бюджете США, где теоретически предусмотрена поставка переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) оппозиции правительству Асада.

Отмечается, что законопроект пока не утвержден и не подписан президентом США Бараком Обамой.

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