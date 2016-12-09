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Абдурахимов: «Всю жизнь мечтал выступить в главном поединке UFC»

Российский тяжеловес рассказал о подготовке к самому важному поединку в своей карьере

Фото из личного архива

9 декабря в главном бою UFC Fight Night в американском Олбани один из лучших российских супертяжеловесов Шамиль Абдурахимов встретится с американцем Дерриком «Черным зверем» Льюисом. Победитель предстоящего поединка уже в ближайшее время сможет претендовать на титульный бой в ведущем мировом промоушене.

В интервью «Известиям» Шамиль Абдурахимов рассказал о недостатках своего соперника, особенностях подготовки к бою и предстартовом волнении.

 Каково это  быть участником главного боя вечера турнира UFC?

 Не ожидал, что это произойдет так скоро. Мы недавно обсуждали это с моим менеджером Алексеем Яценко, и он сразу договорился с UFC. Когда я узнал об этом, то не сразу поверил. Предстоящий бой  это большой шанс для меня. Если я одолею Льюиса, появятся совсем другие перспективы, возможности проявить себя в американском промоушене. Это то, о чем мечтает любой боец,  драться в главном бою в самом сильном промоушене мира.

 Для вас этот бой имеет особенное значение? 

 Я, наверное, всю жизнь шел к этому. Это мой самый большой шанс. Льюис высказал недовольство, что его подписали на бой со мной, так как я в рейтинге ниже. Он даже назвал этот поединок «рождественским подарком» для меня. Однако спешу заверить м с моей стороны подарков не будет. Я знаю о Льюисе всё, знаю его сильные и слабые стороны и не страдаю недооценкой соперника. Мой оппонент опасен, он одинаково хорошо бьет с обеих рук. С правой, возможно, удар чуть сильнее, однако борьба слабовата. Я изучал его, возможно, мне будет легко перевести схватку в партер. Буду это использовать, постоянно двигаться и бить. 

 Не давит понимание того, что вы выступаете на родине своего оппонента?

 С настроем всё хорошо, волнения никакого не испытываю. Я вообще психологически устойчив и сейчас как никогда чувствую себя отлично, так как долго шел к этому и много тренировался.

 Как вы готовились к бою с Льюисом?

 Подготовка прошла в обычном режиме. Основные тренировки провел в Москве. Особенностью их стало то, что в этот раз тренеры сделали увеличение скоростно-силовой и функциональной нагрузки из расчета 5-раундового боя. За две недели до поединка, 26 декабря, мы прилетели с командой в Олбани (штат Нью-Йорк), где участвовали в промо-съемках рекламного ролика для UFC. На сегодня тренировочный процесс завершен. За несколько дней до боя мы максимум по 3040 минут разогреваемся в зале. Со мной здесь находятся мои тренеры Магомед Магомедов и Атай Джамбулатов  они проделали большую работу, чтобы помочь мне подготовиться к предстоящему поединку.

 Посещали криосауну в процессе подготовки в Америке?

 Было ощущение какого-то сильного холода. Меня, наверное, пытались превратить в мороженое (смеется). Азот вырабатывает сумасшедший холод. После процедуры наступает хороший глубокий сон, после которого очень быстро восстанавливаешься. Понимаешь, что готов к еще более изматывающим тренировкам. Советую и другим спортсменам пройти эту процедуру.

 Оправдывается ли стремление спортсменов попасть в UFC  в плане гонораров и возможностей?

 Стремление попасть в UFC вполне оправданно. Как ты реализуешь свои возможности, так ты и будешь жить. Примером реализованных возможностей для многих ребят сейчас служит Коннор МакГрегор. Надо пробовать себя, надо рисковать, и риск тут оправдан.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Абдурахимов: «Всю жизнь мечтал выступить в главном поединке UFC»

Абдурахимов: «Всю жизнь мечтал выступить в главном поединке UFC»Российский тяжеловес рассказал о подготовке к самому важному поединку в своей карьере

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