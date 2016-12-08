Президент Филиппин спародировал Трампа

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал о своем разговоре по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, спародировав его голос и интонацию, сообщает Bloomberg.

Дутерте произнес речь перед президентским дворцом, в которой изображая голос Трампа поделился деталями разговора с ним, сообщает РИА «Новости».

«Президент Дутерте, ты молодец. Я знаю, что ты переживаешь из-за этих критикующих тебя американцев. Но ты молодец, продолжай в том же духе», — сказал президент Филиппин.

Он передал слова Трампа про Мексику, заявив, что избранный президент США призвал его обсудить в Вашингтоне мексиканскую тему «за чашечкой кофе». Дутерте отметил, что Трамп в разговоре взял настолько одобрительный тон, что он чувствует себя «как святой».

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