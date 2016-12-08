Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Мурманска

Прилетевший в Мурманск из Москвы пассажирский самолет выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения, пострадавших нет, однако инцидент привел к закрытию принимавшей борт воздушной гавани, сообщил глава мурманского следственного отдела СКР на транспорте Вячеслав Казин.

По его словам, самолет не получил никаких повреждений, среди пассажиров нет пострадавших. На месте ЧП работает следственная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Как отметил Казин, борт выскочил за пределы ВПП на 20 метров, передает РИА «Новости».

«Два рейса задержаны, развернули два рейса из Москвы и Петербурга, потому что полоса занята самолетом», — сообщил он.



Казин отметил, что в настоящий момент в Мурманске стоит тяжелая для авиации погода, а в самом аэропорту города много снега. В аэропорту заявили о закрытии гавани до 4.00 по московскому времени.