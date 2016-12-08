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Четверг,
8 декабря
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Трамп уверен, что Россия не вмешивалась в выборы президента США

В штабе Республиканской партии подтвердили неизменность этой позиции

Избранный президент США Дональд Трамп уверен, что правительство России не вмешивалось в выборы главы государства, об этой позиции он заявлял много раз, отметил Шон Спайсер, представляющий нацкомитет республиканцев и входящий в переходную команду.

По его словам, Трамп не считает, что Россия имела какое-либо отношение к итогам выборов. Эту позицию, отметил Спайсер, республиканец озвучивал уже неоднократно. Представитель команды Трампа давал ответы на этот и другие вопросы в эфире CNN, где его в ходе интервью попросили уточнить, имел ли в виду Трамп отсутствие влияния Москвы, или же он просто не знает, было ли оно и насколько оказалось эффективным, передает ТАСС.

«Вопрос, который вы задаете, касается вмешательства. И он (Трамп) недвусмысленно заявил, что они этого не делали», — ответил Спайсер.

Напомним, тема якобы вмешательства России в выборы президента США стала активно муссироваться после того, как предвыборный штаб бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон обвинил Москву в атаках на Национальный комитет Демпартии и попытках приветси к власти в США Трампа.

Отметим, что РФ неоднократно опровергала свою причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил,  что власти Штатов не предоставили России никаких доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Трамп уверен, что Россия не вмешивалась в выборы президента США

В штабе Республиканской партии подтвердили неизменность этой позиции

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