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Родители хабаровских живодерок заплатят штраф в 500 рублей

Именно такое наказание применено к ним за ненадлежащее воспитание детей

Родители и бабушка подростков, подозреваемых в издевательствах  над животными в Хабаровске, оштрафованы за ненадлежащее воспитание детей. Они должны будут выплатить 500 рублей.

«Состоялось заседание комиссии, на котором родители одной девушки и бабушка второй были оштрафованы на 500 рублей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Это максимальный штраф, который может быть назначен поданной статье», — сообщил представитель комиссии по делам несовершеннолетних индустриального района Хабаровска, передает «РИА Новости».

Напомним, две 17-летние школьницы из Хабаровска заключены под стражу — они подозреваются в убийствах животных с особой жестокостью. По данным следствия, их жертвами могли стать не менее 15 животных и птиц.

Против них возбуждено еще три уголовных дела: по статьям «разбой», «оскорбление чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Родители хабаровских живодерок заплатят штраф в 500 рублей

Именно такое наказание применено к ним за ненадлежащее воспитание детей

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