Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Дату похорон российских медсестер, погибших в Сирии, перенесли

Церемония прощания состоится в субботу, в Биробиджане

Власти ЕАО перенесли дату похорон медсестер из Биробиджана, погибших в Сирии.

Церемония прощания с Надеждой Дураченко и Галиной Михайловой состоится в субботу, 10 декабря. Она начнется в 10.00 в Благовещенском кафедральном соборе.

Как сообщает ИА ЕАОmedia, после отпевания состоится траурное шествие от собора до сквера Победы.

Агентство не исключает, что в церемонии похорон примут участие врачи и медсестры, бывшие в составе бригады госпиталя. Часть ее была переформирована. В составе тех, кто покинул Сирию, есть две сотрудницы Биробиджанского госпиталя.

Надежду Дураченко и Галину Михайлову похоронят со всеми воинскими почестями.

Напомним, две медсестры из Биробиджана находились в составе бригады мобильного военного госпиталя в сирийском Алеппо. Они погибли в результате обстрела медгородка боевиками.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Дату похорон российских медсестер, погибших в Сирии, перенесли

Церемония прощания состоится в субботу, в Биробиджане

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке