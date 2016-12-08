Дату похорон российских медсестер, погибших в Сирии, перенесли

Власти ЕАО перенесли дату похорон медсестер из Биробиджана, погибших в Сирии.



Церемония прощания с Надеждой Дураченко и Галиной Михайловой состоится в субботу, 10 декабря. Она начнется в 10.00 в Благовещенском кафедральном соборе.



Как сообщает ИА ЕАОmedia, после отпевания состоится траурное шествие от собора до сквера Победы.

Агентство не исключает, что в церемонии похорон примут участие врачи и медсестры, бывшие в составе бригады госпиталя. Часть ее была переформирована. В составе тех, кто покинул Сирию, есть две сотрудницы Биробиджанского госпиталя.

Надежду Дураченко и Галину Михайлову похоронят со всеми воинскими почестями.

Напомним, две медсестры из Биробиджана находились в составе бригады мобильного военного госпиталя в сирийском Алеппо. Они погибли в результате обстрела медгородка боевиками.