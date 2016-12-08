Советник Трампа прилетел в Москву на переговоры

В Москву прилетел советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж. Известно, что в столице России у него запланирован ряд переговоров.

«Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами», — сказал Пейдж, передает «РИА Новости». Советник также проинформировал, что задержится в российской столице до 13 декабря.

Ранее Пейдж сообщал, что администрация Дональда Трампа нуждается в людях, которые верят в потенциал российско-американских отношений. Советник Трампа подчеркивал, что диалог между США и РФ невозможен без доверия к президенту России Владимиру Путину.