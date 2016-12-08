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На Сахалин впервые зайдет Costa Victoria

Один из крупнейших в мире круизных судов прибудет в порт Корсаков в следующем году

В мае следующего года впервые на Сахалин зайдет один из самых крупных круизных судов мира Costa Victoria.

Он пришвартуется в порту Корсаков, на его борту будет 2 тыс. туристов из Южной Кореи. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, передает ИА SakhalinMedia.

Агентство отмечает, что Сахалинская область уже четыре года принимает крупные круизные лайнеры. В основном в регион приезжают туристы из Японии.

В следующем году регион посетят девять подобных судов, которые принадлежат круизным компаниям Costa Cruises и Princess Cruises.

Что касается Соsta Victoria, то длина этого корабля составляет 253 м, возмещение — 75 тыс. т. У него 14 палуб, на которых способны поместиться более 2,5 тыс. человек. Экипаж состоит из 790 членов. На борту есть бары, рестораны, фитнес-залы, спа-салон, бассейн и даже казино.

Как ранее писали «Известия», корейский оператор Costa Group Asia подтвердил стремление развивать это направление путешествий в Россию. В частности, в следующем году в Приморье планируется шесть заходов круизных лайнеров.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

На Сахалин впервые зайдет Costa Victoria

Один из крупнейших в мире круизных судов прибудет в порт Корсаков в следующем году

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