Ростуризм хочет развивать инфраструктуру на Байкале

Для защиты уникальной природы озера Байкал необходимо создавать туристическую инфраструктуру в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма».



Об этом заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его мнению, при этом самостоятельный туризм вытеснен не будет.

Глава ведомства сообщил, что турпоток в Бурятию сейчас уже превышает 1 млн человек.

«По сути дела, реализуя ФЦП, мы защищаем озеро Байкал, создаем условия, чтобы оно сохранилось в нетронутом виде. Так как поток самостоятельных туристов к озеру большой, люди едут на автомобилях, разводят костры, оставляют много мусора, спиливают деревья», — сказал Сафонов.

Как отмечает ИА IrkutskMedia, с регионом граничат Монголия и Китай. В частности, турпоток из Монголии за два года вырос в четыре раза, после того как гражданам этой страны разрешили безвизовый въезд в Россию.

Напомним, ранее Ростуризм заявил о готовности повторно рассмотреть заявку Иркутской области на создание туристско-рекреационного кластера «Байкальское созвездие». Он должен объединить все туристские ресурсы западного побережья Байкала.