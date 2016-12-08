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В аэропортах Москвы отменили более 80 рейсов из-за непогоды

В столице сильный снегопад и порывистый ветер со скоростью 15 м/с и выше

В московских аэропортах, по информации на 10.45, отменили 83 рейса и 18 рейсов задержано, сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

В аэропорту Шереметьево отменено 73 рейса, задержано 8.

Во Внуково отменено 4 рейса.

В Домодедово отменено 6 рейсов и 10 задержано.

Напомним, накануне заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил «Известиям», что в четверг в Москве ожидается сильный снегопад при порывистом ветре 15 м/с и выше. 

Атмосферный фронт принес с собой снег и метели. По прогнозу синоптиков, к 9.00 четверга прирост снежного покрова в Москве должен был составить от 3 до 6 см.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В аэропортах Москвы отменили более 80 рейсов из-за непогоды

В столице сильный снегопад и порывистый ветер со скоростью 15 м/с и выше

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