СМИ: проверку студентов на экстремизм начнут с московских вузов

Анкету для проверки студентов на экстремизм собираются подготовить МВД и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Проверки студентов планируют начать с вузов Москвы.



По данным газеты «Ведомости», проект находится на согласовании с правительством столицы. Анкетирование, которое планируют проводить либо на 1 курсе, либо при подаче документов абитуриентами, должно будет выявить учащихся, склонных к восприятию экстремистских идей.

В Минобрнауки заявили, что подобные опросы можно проводить только с согласия учащихся и на добровольной основе.

По словам ректора Финансового университета Михаила Эскиндарова, необходимо поддерживать все, что идет на пользу борьбе с экстремизмом, и вуз готов провести подобный тест, передает телеканал «360».

Ректор заявил, что руководство учебного заведения хочет знать, какие настроения есть среди студентов. «Все меры по обеспечению безопасности правильные. Не думаю, что кто-то будет наказывать студентов за их мысли», — сказал Эскиндаров.

Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов считает, что анкетирование вызывает вопросы — непонятно, что может ожидать учащегося, если окажется, что он является потенциальным экстремистом.

Завотделом социологии молодежи Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН Юлия Зубок считает, что методика анкетирования пока до конца не ясна. Беспокойство вызывает этическая сторона дела — неизвестно, как будут использованы результаты анкетирования.

В правительстве Москвы и столичном управлении МВД информацию не прокомментировали.

