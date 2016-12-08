На фестивале в Дубае представят 360-градусный фильм о Байкале

На международном фестивале в Дубае будет представлен первый 360-градусный фильм об озере Байкал. Он снят российским режиссером Георгием Молодцовым и его американским коллегой Майклом Оуэном.

Картина называется «Озеро Байкал: наука духовности экстремальной воды» и представляет собой серию 3D-эпизодов для шлемов виртуальной реальности.



Их сопровождают комментарии об уникальной природе озера.



Как передает ИА UlanMedia, ролики станут частью виртуальных путешествий Google Expeditions для школьников всего мира.

Агентство отмечает, что использование технологии 3D 360 градусов для съемок фото- и видеопанорам позволяет зрителю полностью погрузиться в происходящее

Фестиваль в Дубае открывается сегодня и продлится до 14 декабря.