Самолет, летевший из Киева в Алма-Ату, вынужденно сел в Самаре

Внеплановую посадку в Самаре совершил в ночь на четверг, 8 декабря, самолет, летевший по маршруту Киев-Алматы. Причиной посадки воздушного судна в аэропорту «Курумоч» стало поведение одного из пассажиров.

Инцидент произошел в 2 часа ночи. На борту самолета находилось 50 человек. В аэропорту Самары воздушное судно пробыло 2,5 часа, пока из него высаживали 33-летнего дебошира. Сообщается, что гражданин Узбекистана находился в состоянии алкогольного опьянения, во время перелета вел себя буйно и даже напал с кулаками на свою супругу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В полиции на дебошира составили два протокола — за нахождении в нетрезвом состоянии в общественном месте и за хулиганство.