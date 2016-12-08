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Самолет, летевший из Киева в Алма-Ату, вынужденно сел в Самаре

Причиной посадки стал нетрезвый дебошир

Внеплановую посадку в Самаре совершил в ночь на четверг, 8 декабря, самолет, летевший по маршруту Киев-Алматы. Причиной посадки воздушного судна в аэропорту «Курумоч» стало поведение одного из пассажиров.

Инцидент произошел в 2 часа ночи. На борту самолета находилось 50 человек. В аэропорту Самары  воздушное судно пробыло 2,5 часа, пока из него высаживали 33-летнего дебошира. Сообщается, что гражданин Узбекистана находился в состоянии алкогольного опьянения, во время перелета вел себя буйно и даже напал с кулаками на свою супругу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В полиции на дебошира составили два протокола — за нахождении в нетрезвом состоянии в общественном месте и за хулиганство.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Самолет, летевший из Киева в Алма-Ату, вынужденно сел в Самаре

Причиной посадки стал нетрезвый дебошир

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