Клубу «Зенит» передали новую спортивную арену за 1 рубль в год

Стадион на Крестовском острове передали «Зениту» за 1 рубль в год. Срок арены составляет 49 лет. Футбольный клуб обязался вложить минимум 0,5 млрд рублей в оборудование и материалы, необходимые для эксплуатации стадиона.



Условия передачи «Зенит-Арены» прописаны в меморандуме, заключенном между футбольным клубом и Санкт-Петербургом. «Зенит» также из собственного бюджета будет оплачивать аренду земли, на которой находится стадион.

Как передает Санкт-Петербург.Ру, по договору аренды всю прибыль от продажи билетов, сувенирной продукции, организации розничной торговли и общественного питания на стадионе будет получать «Зенит». Клуб также получил право проводить в помещениях спорткомплекса любые мероприятия, а также предоставлять третьим лицам права пользования.



Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что «Зенит-Арену» сдадут в эксплуатацию 26 декабря 2016 года. При этом пусконаладочные работы продолжатся до марта 2017 года. Тогда же состоится и первый официальный матч на стадионе.

Летом «Зенит-Арена» первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. В 2018 году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

По последним данным, возведение спортивной арены на Крестовском острове обошлось правительству Санкт-Петербурга почти в 40 млрд рублей.

