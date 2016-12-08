Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Клубу «Зенит» передали новую спортивную арену за 1 рубль в год

Футбольный клуб и Санкт-Петербург подписали меморандум о передаче «Зенит-Арены»

Стадион на Крестовском острове передали «Зениту» за 1 рубль в год. Срок арены составляет 49 лет. Футбольный клуб обязался вложить минимум 0,5 млрд рублей в оборудование и материалы, необходимые для эксплуатации стадиона.

Условия передачи «Зенит-Арены» прописаны в меморандуме, заключенном между футбольным клубом и Санкт-Петербургом. «Зенит» также из собственного бюджета будет оплачивать аренду земли, на которой находится стадион.

Как передает Санкт-Петербург.Ру, по договору аренды всю прибыль от продажи билетов, сувенирной продукции, организации розничной торговли и общественного питания на стадионе будет получать «Зенит». Клуб также получил право проводить в помещениях спорткомплекса любые мероприятия, а также предоставлять третьим лицам права пользования.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что «Зенит-Арену» сдадут в эксплуатацию 26 декабря 2016 года. При этом пусконаладочные работы продолжатся до марта 2017 года. Тогда же состоится и первый официальный матч на стадионе.

Летом «Зенит-Арена» первый матч Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. В 2018 году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

По последним данным, возведение спортивной арены на Крестовском острове обошлось правительству Санкт-Петербурга почти в 40 млрд рублей.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Клубу «Зенит» передали новую спортивную арену за 1 рубль в год

Футбольный клуб и Санкт-Петербург подписали меморандум о передаче «Зенит-Арены»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке