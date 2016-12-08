Доктор Лиза стала лауреатом Гсударственной премии РФ

Елизавета Глинка получит награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Госпремии РФ директору международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза.
Она получит награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, премию в области благотворительной деятельности вручат директору АНО «Детский хоспис» Александру Ткаченко.
Государственная премия за достижения в правозащитной деятельности учреждена 1 января 2016 года. Она является высшим признанием заслуг правозащитников перед обществом и государством.
Предложения о присуждении премии президенту РФ представляет специально создаваемая общественная комиссия. Размер премии составляет 2,5 млн рублей.