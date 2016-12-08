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Доктор Лиза стала лауреатом Гсударственной премии РФ

Елизавета Глинка получит награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Госпремии РФ директору международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. 

Она получит награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, премию в области благотворительной деятельности вручат директору АНО «Детский хоспис» Александру Ткаченко.

Государственная премия за достижения в правозащитной деятельности учреждена 1 января 2016 года. Она является высшим признанием заслуг правозащитников перед обществом и государством.

Предложения о присуждении премии президенту РФ представляет специально создаваемая общественная комиссия. Размер премии составляет 2,5 млн рублей.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Доктор Лиза стала лауреатом Гсударственной премии РФ

Елизавета Глинка получит награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

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