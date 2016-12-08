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Кристину Агилеру не пускали в Кремль

Американская певица не могла попасть на вручение Российской национальной музыкальной премии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Певица и актриса Кристина Агилера в течение 40 минут не могла попасть на вручение Российской национальной музыкальной премии. Об этом «Известиям» в кулуарах премии рассказал актер Александр Олешко.

По его словам, мировая звезда прибыла к своему выступлению на премию в 21.40. На машине с водителем она не могла проехать через Боровицкие ворота. 40 минут ее не пускали на территорию Кремля.

«В списках значится Кристина Агилера, сказала охрана, — сдал звезду Олешко. — «Так я и есть Кристина Агилера». «Понятно, Агилера, а отчество где?» — сказал охранник Кремля».

На выступление этот казус никак не повлиял. Агилера вышла на сцену и честно, с большой отдачей исполнила семь своих хитов, завершив церемонию.

На Кристине были черное платье, черный плащ и высокие сапоги на шнуровке. Волосы Агилера сейчас красит в розовый цвет.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Кристину Агилеру не пускали в Кремль

Кристину Агилеру не пускали в КремльАмериканская певица не могла попасть на вручение Российской национальной музыкальной премии

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