Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Су-33

Министерство обороны РФ опровергло информацию газеты «Коммерсант» о возможных причинах крушения Су-33 при посадке на авинесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

«Информация газеты «Коммерсант» о якобы «предварительных» выводах комиссии по расследованию причин крушения истребителя Су-33 абсолютно не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий».

Также в ведомстве подчеркнули, что комиссия продолжает скрупулезную работу. Никаких «предварительных» выводов до завершения расследования не было сделано, добавили в Минобороны.

«За информацией о ходе результатах работы комиссии автор материала к «официальному представителю Минобороны России» не обращался», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Речь идет об одном из материалов газеты «Коммерсант», в котором авторы сообщали, что комиссия, занимающаяся расследованием падения истребителя Су-33 с палубы «Адмирала Кузнецова» в Средиземном море, уже определила основную версию происшествия.