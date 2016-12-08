Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Су-33

В российском оборонном ведомстве заявили, что информация газеты «Коммерсант» об аварии на крейсере «Адмирал Кузнецов» не соответствует действительности

Министерство обороны РФ опровергло информацию газеты «Коммерсант» о возможных причинах крушения Су-33 при посадке на авинесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

«Информация газеты «Коммерсант» о якобы «предварительных» выводах комиссии по расследованию причин крушения истребителя Су-33 абсолютно не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий».

Также в ведомстве подчеркнули, что комиссия продолжает скрупулезную работу. Никаких «предварительных» выводов до завершения расследования не было сделано, добавили в Минобороны.

«За информацией о ходе результатах работы комиссии автор материала к «официальному представителю Минобороны России» не обращался», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Речь идет об одном из материалов газеты «Коммерсант», в котором авторы сообщали, что комиссия, занимающаяся расследованием падения истребителя Су-33 с палубы «Адмирала Кузнецова» в Средиземном море, уже определила основную версию происшествия.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Су-33

В российском оборонном ведомстве заявили, что информация газеты «Коммерсант» об аварии на крейсере «Адмирал Кузнецов» не соответствует действительности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке