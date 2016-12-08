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Кремль не планирует встреч с прибывшим в Москву советником Трампа

Cегодня Картер Пейдж прибыл в Москву, чтобы встретиться с некоторыми бизнесменами и политиками

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации Владимира Путина не планируют встреч с советником избранного президента США Дональда Трампа Картером Пейджем.

«Нет, мы, честно говоря, никаких контактов не имели, не имеем по-прежнему, и в данном случае никаких планов нет», — сообщил представитель Кремля, добавив, что сам узнал о визите Картера в российскую столицу из СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что Картер Пейдж прибыл в Москву, чтобы встретиться с «влиятельными бизнесменами и идейными лидерами». Картер, по его собственным словам, пробудет в Москве до 13 декабря.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Кремль не планирует встреч с прибывшим в Москву советником Трампа

Cегодня Картер Пейдж прибыл в Москву, чтобы встретиться с некоторыми бизнесменами и политиками

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