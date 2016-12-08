Минкульт подал в суд на Зураба Церетели

Министерство культуры подало иск против скульптора Зураба Церетели о взыскании с него задолженности по аренде особняка XIX века в центре Москвы. Иск рассмотрят 9 декабря.

Истцом выступает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Задолженность скульптора Церетели составляет 265 тыс. рублей 52 копейки, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет об аренде Церетели дома Штейнгеля в период с 8 июня 2015 года по 31 мая 2016 года.