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Минкульт подал в суд на Зураба Церетели

Скульптор задолжал крупную сумму за аренду особняка XIX века

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Министерство культуры подало иск против скульптора Зураба Церетели о взыскании с него задолженности по аренде особняка XIX века в центре Москвы. Иск рассмотрят 9 декабря.

Истцом выступает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Задолженность скульптора Церетели составляет 265 тыс. рублей 52 копейки, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет об аренде Церетели дома Штейнгеля в период с 8 июня 2015 года по 31 мая 2016 года.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Минкульт подал в суд на Зураба Церетели

Минкульт подал в суд на Зураба ЦеретелиСкульптор задолжал крупную сумму за аренду особняка XIX века

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