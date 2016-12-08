Минкульт подал в суд на Зураба Церетели

Скульптор задолжал крупную сумму за аренду особняка XIX века
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Министерство культуры подало иск против скульптора Зураба Церетели о взыскании с него задолженности по аренде особняка XIX века в центре Москвы. Иск рассмотрят 9 декабря.
Истцом выступает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Задолженность скульптора Церетели составляет 265 тыс. рублей 52 копейки, сообщает РЕН ТВ.
Речь идет об аренде Церетели дома Штейнгеля в период с 8 июня 2015 года по 31 мая 2016 года.