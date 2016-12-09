ЦСКА не смог порадовать Слуцкого победой

Завершающая игра группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм»–ЦСКА (3:1), как и ожидалось, стала для Леонида Слуцкого последней в качестве наставника армейского клуба. Победа в этом матче позволяла красно-синим выйти в плей-офф Лиги Европы и тем самым скрасить не слишком удачную первую половину сезона. Однако, подарить на прощание своему тренеру победу армейцам не удалось.

Сложно было предугадать, насколько важным этот матч будет для «Тоттенхэма» — большие английские клубы уже приучили болельщиков к тому, что они часто игнорируют Лигу Европы. Однако лондонцы явно настраивались на победу и выпустили на игру оптимальный состав. А вот у ЦСКА с этим были проблемы. Из-за травм на поле не смогли выйти главные лидеры: защитник Марио Фернандес и полузащитник Понтус Вернблум.

Несмотря на кадровые потери, армейцы начали матч против «Тоттенхэма» достаточно неплохо. На 33-й минуте красно-синим даже удалось отличиться — гол на свой счет записал Алан Дзагоев. Однако удержать это преимущество ЦСКА не удалось. Уже на 38-й минуте Деле Алли сравнял счет, а в конце первого тайма Гарри Кейн вывел лондонцев вперед. Во второй половине игры «Тоттенхэм» сумел упрочить преимущество. После удара головой всё того же Дели Алли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев переправил мяч в собственные ворота. В итоге армейцы уже четвертый год подряд оказались на последнем месте в своей группе в групповом этапе Лиги чемпионов.

Именитый российский тренер, бывший футболист ЦСКА Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что армейцам в первую очередь помешали кадровые потери.

— ЦСКА играл без огонька, — оценил матч Ринат Билялетдинов. — Обидно, что даже забитый гол не смог встряхнуть команду. Безусловно, армейцам не хватало их лидеров. Марио Фернандес проводит гигантский объем работы в обороне, и, как мы видели, голы приходили именно из его зоны. Понтус Вернблум — вообще мотор армейцев, и его отсутствие тоже отрицательно сказалось на игре ЦСКА. И, конечно, до сих пор не хватает Романа Еременко, да и Алан Дзагоев не в самой лучшей своей форме.

Известный советский и российский футболист Андрей Канчельскис, выступавший за оба английских «Манчестера» («Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»), «Эвертон» и «Саутгемптон», уверен, что у ЦСКА изначально не было шансов в игре с «Тоттенхэмом».

— Результат матча я считаю совершенно закономерным, — сказал «Известиям» легендарный футболист. — «Тоттенхэм» объективно намного сильнее ЦСКА, и я не вижу ничего удивительного в их победе. Конечно, я переживал и болел за российский клуб, но проиграли армейцы по делу. У ЦСКА изначально не было шансов в игре против лондонцев, тем более на выезде. Не нужно питать иллюзий — результаты наших команд показывают, что мы просто не готовы еще играть в Лиге чемпионов.

Ринат Билялетдинов отметил, что вылет армейцев из еврокубков может положительно повлиять на их дальнейшее выступление на внутренней арене.

— Несмотря на смену тренера и не самую длинную скамейку, ЦСКА было бы лучше выйти в Лигу Европы, — предположил специалист. — Все-таки это престижно и для нашего клубного футбола, и для армейцев в частности. Но теперь у красно-синих есть возможность сосредоточиться на чемпионате России — тем более что из Кубка страны они тоже вылетели. Может быть, в итоге это пойдет на пользу ЦСКА. Но все-таки любой футболист вам скажет, что участие в еврокубках — это хорошо для любой команды.

Андрей Канчельскис также считает, что Лига Европы была не очень нужна армейцам в нынешнем сезоне.

— Наверное, вылет из еврокубков пойдет армейцам только на пользу, — добавил эксперт. — Все-таки у них сейчас поменяется тренер и, возможно, придут еще несколько новых игроков. Из-за отсутствия еврокубковых матчей у команды будет больше времени на сборах притереться друг к другу, сыграться. В нынешнем сезоне у ЦСКА еще не всё потеряно. Пока они идут на третей строчке в турнирной таблице, но, полагаю, будут бороться за места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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