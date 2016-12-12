Карпин: «Спартак» заслуженно лидирует в РФПЛ»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «Известиям» подвел итоги первого круга национального первенства, оценил выступления ЦСКА и «Ростова» в Лиге чемпионов, а также выделил тройку лучших игроков сезона.

— Во время нашей прошлой беседы вы заявили, что не понимаете, в какой футбол играет «Спартак». С тех пор прошло 13 туров, а красно-белые по-прежнему лидируют в РФПЛ. Ваше мнение поменялось?

— Никак не поменялось. «Спартак» проводит неплохой сезон, команда сейчас явно на эмоциональном подъеме, идет на первом месте, всё хорошо. Но если кто-то видит и скажет мне, в какой футбол играет сейчас «Спартак», я буду очень рад. Потому что лично я до сих пор понять этого не могу. А то, что есть запредельное желание и эмоции, — в этом отношении всё великолепно.

— Но одних эмоций и желания мало для того, чтобы идти на первом месте в чемпионате...

— Конечно, еще есть квалифицированные футболисты. И всё это в совокупности дает желаемый результат. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем.

— Наставнику «Зенита» Мирче Луческу удалось привить петербуржцам свой стиль игры или у команды всё еще идет процесс становления?

— Думаю, процесс становления пока еще идет. Тот футбол, в который хочет играть Луческу, — он понятен, это доминирующий футбол. Но он требует намного больше сил и времени, чем, допустим, контратакующий стиль. Поэтому результата и игры, которую ждет руководство и болельщики «Зенита», еще нет.

— Уход Слуцкого из ЦСКА — верное решение?

— Леонид Викторович решил, что ему надо отдохнуть. Работать, когда у тебя нет эмоций и желания, — не лучший вариант как для тренера, так и для клуба. Это — его выбор и это нужно уважать.

— Кто будет следующим тренером ЦСКА?

— Без понятия. Но все говорят, что это будет Виктор Гончаренко.

— Четвертое место «Терека» закономерно или команда прыгнула выше головы?

— С одной стороны, закономерно, с другой — никто не ожидал, что к зимнему перерыву «Терек» будет на четвертом месте в таблице. Хотя уже были такие сезоны, когда в первой половине чемпионата грозненцы шли в четверке лучших команд, в еврокубковой зоне, а затем клубу чего-то не хватало, и он не мог удержать лидирующих позиций.

— Как вам «Локомотив» Юрия Семина?

— Выводов я бы пока делать не стал. После двух последних матчей заговорили, что «Локомотив» нашел свою игру. Давайте вспомним, против кого были эти матчи? Против «Томи»? До удаления в этой игре счет был 1:1, а потом томская команда развалилась и за 30 минут пропустила пять голов. Такие игры вообще не стоит брать во внимание. И матч с «Тереком» — грозненская команда подошла к игре после двух тяжелейших встреч — со «Спартаком» и «Краснодаром» — и эмоционально была совсем выхолощена. Эмоций на игру с «Локомотивом» «Тереку» попросту не хватило. Надо смотреть дальше — что будет после зимних сборов, как «железнодорожники» себя проявят весной.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

-



































— Назовите самые сильные клубы чемпионата России на сегодня?

— «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Три команды на первых трех местах чемпионата.

— Три лучших игрока первого круга чемпионата России?

— Федор Смолов, Жулиано, Квинси Промес.

— Главное открытие сезона по версии Валерия Карпина?

— Александр Селихов. Приятно удивил Джано, хотя не могу назвать его открытием — просто парень качественно прибавил. Уровень его способностей мне хорошо известен еще по совместной работе в «Спартаке». Также выделил бы Торнике Окриашвили из «Краснодара».

— Контракт «Спартака» с Александром Селиховым — это усиление на перспективу или он уже сейчас может вытеснить из состава Артема Реброва?

— Думаю, это приобретение с прицелом на будущее. Но сейчас будет достаточно длинная пауза на сборы, и если ему удастся себя проявить, то почему бы не попробовать занять место в основе…

— Федору Смолову стоит переходить в «Спартак»?

— Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на этот переход. Если смотреть на это со стороны футбола как такового — конечно, Смолову надо ехать в Европу, а не в «Спартак». Другое дело, дадут ли ему там такую зарплату, как в России? Не думаю...

— Квинси Промес уйдет из «Спартака» в это межсезонье?

— Не вижу смысла гадать. Должно поступить предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Если оно поступит — значит он уйдет. Не поступит — будет играть дальше.

— Кого бы вы назвали лучшим тренером минувшей половины чемпионата?

— По идее, это должен быть Массимо Каррера. Все-таки его команда идет на первом месте. Либо он, либо Слуцкий. С тем составом, что есть на сегодня у ЦСКА, Леонид Викторович показывал очень достойный результат.

— Оцените выступление ЦСКА и «Ростова» в Лиге чемпионов.

— В выступлении ЦСКА оценивать нечего — результат неудовлетворительный. Они даже не вышли в Лигу Европы из не самой сильной группы. В их квартете не было команд уровня мадридского «Реала» или дортмундской «Боруссии». Что касается «Ростова», то дончане выступили великолепно. Команда первый раз в своей истории играла в сильнейшем клубном турнире и добилась, на мой взгляд, выдающегося результата.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

