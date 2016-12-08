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Ученые: жирафы находятся на грани вымирания

Уже к концу века они могут совсем исчезнуть как вид

Популяция жирафов стремительно сокращается. Об этом заявили исследователи из Международного союза охраны природы.

К неутешительным выводам ученые пришли после того, как подсчитали популяцию жирафов. Выяснилось, что начиная с 1985 года их количество сократилось со 152 тыс. до 90 тыс. Если их вымирание продолжится в том же темпе, то к концу XXI века они могут вообще исчезнуть как вид, сообщает телеканал «Звезда».

Сокращение количества этих животных в первую очередь связано с браконьерской деятельностью человека. Кроме того, на популяцию влияют вооруженные конфликты в Африке и расширение сельскохозяйственных территорий рядом с местами их обитания.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Ученые: жирафы находятся на грани вымирания

Уже к концу века они могут совсем исчезнуть как вид

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