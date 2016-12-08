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Прокурор требует 22 года колонии для экс-генерала Сугробова

Следствие полагает, что бывший руководитель антикоррупционного главка МВД РФ в 2011 году создал преступное сообщество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Прокуратура просит суд приговорить к 22 годам колонии строгого режима бывшего руководителя антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова. Минимальное наказание в пять лет колонии следствие просит для Игоря Скакунова.

Фигурантов уголовного дела (всего их 10 человек) обвиняют в организации преступного сообщества, превышении полномочий, вымогательствах и взятках.

Следствие полагает, что Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество, куда вошли его подчиненные. Одним из руководителей преступной группы стал Борис Колесников, находившийся в дружеских отношениях с генералом Сугробовым. Летом 2014 года Колесников совершил суицид, гособвинение просит прекратить уголовное дело в его отношении.

Уголовное дело слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме — 49 томов из 200 имеют гриф «Секретно».

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Прокурор требует 22 года колонии для экс-генерала Сугробова

Прокурор требует 22 года колонии для экс-генерала СугробоваСледствие полагает, что бывший руководитель антикоррупционного главка МВД РФ в 2011 году создал преступное сообщество

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