Прокурор требует 22 года колонии для экс-генерала Сугробова

Прокуратура просит суд приговорить к 22 годам колонии строгого режима бывшего руководителя антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова. Минимальное наказание в пять лет колонии следствие просит для Игоря Скакунова.



Фигурантов уголовного дела (всего их 10 человек) обвиняют в организации преступного сообщества, превышении полномочий, вымогательствах и взятках.

Следствие полагает, что Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество, куда вошли его подчиненные. Одним из руководителей преступной группы стал Борис Колесников, находившийся в дружеских отношениях с генералом Сугробовым. Летом 2014 года Колесников совершил суицид, гособвинение просит прекратить уголовное дело в его отношении.

Уголовное дело слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме — 49 томов из 200 имеют гриф «Секретно».

