В Калуге задержали начальника угрозыска регионального УМВД

Начальник уголовного розыска регионального УМВД Дмитрий Елистратов задержан в Калуге. Об этом сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

«Начальник угрозыска задержан 7 декабря по подозрению в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности», — цитирует ТАСС собеседника агентства.



Информация о подробностях дела пока не поступала, передает Утро.ru.

В УМВД и СК РФ по Калужской области пока не комментируют ситуацию.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря.



В Калуге состоялся брифинг с участием трех силовых ведомств региона: прокуратуры, СК РФ и УМВД.



В 2016 году в Калужской области 13 сотрудников проходят по 18 связанным с коррупцией уголовным делам, сообщил начальник регионального УМВД Сергей Плахих.

