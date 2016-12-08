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В Калуге задержали начальника угрозыска регионального УМВД

Дмитрия Елистратова подозревают в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности

Начальник уголовного розыска регионального УМВД Дмитрий Елистратов задержан в Калуге. Об этом сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

«Начальник угрозыска задержан 7 декабря по подозрению в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности», — цитирует ТАСС собеседника агентства.

Информация о подробностях дела пока не поступала, передает Утро.ru.

В УМВД и СК РФ по Калужской области пока не комментируют ситуацию.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. 

В Калуге состоялся брифинг с участием трех силовых ведомств региона: прокуратуры, СК РФ и УМВД.

В 2016 году в Калужской области 13 сотрудников проходят по 18 связанным с коррупцией уголовным делам, сообщил начальник регионального УМВД Сергей Плахих.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В Калуге задержали начальника угрозыска регионального УМВД

Дмитрия Елистратова подозревают в покровительстве незаконной предпринимательской деятельности

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