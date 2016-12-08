В Москве может появиться сервис совместных поездок на такси

У столичных интернет-агрегаторов вызова такси «Яндекс» и Uber в скором времени может появиться возможность для клиентов совершать совместные поездки. Об этом заявили представители компаний.

Как отметили в «Яндекс.Такси», рассматривается возможность подсаживать в такси попутчиков и разделять между пассажирами расходы на поездку. Разумеется, это только в том случае, когда пользователь изначально не имеет ничего против. В Uber также считают данное направление перспективным, в том числе и за пределами России, сообщает РИАМО.

Однако есть и опасения, связанные со структурой столицы. По мнению представителей «Яндекс.Такси», в Москве немного будет ситуаций, когда действительно будет возможно совместить две поездки без больших временных потерь для одного из попутчиков. Однако это могут быть и другие города, так как компания работает в 45 городах 6 стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии.

Сроки внедрения данное новшества пока не уточняются.