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Морозы придут в Москву на следующей неделе

Температура воздуха упадет до -17 градусов

В грядущие выходные вернутся морозы, которые только усилятся в начале следующей недели.

В пятницу в столице будет около нуля, а в субботу — от -2 до -4. В ночь с субботы на воскресенье похолодает еще сильнее — до -10, по области при прояснениях — до -17 градусов.

«Температура воздуха будет на 7-9 градусов ниже нормы. Дневные температуры в начале недели составят 12-15 мороза, в среду - до 16 ниже ноля», — сообщили в Гидрометцентре, передает ТАСС.

В пятницу столичный регион останется в теплом секторе циклона. Погода будет пасмурной, временами возможен небольшой снег. То же самое ожидается в субботу, не исключен мокрый снег и гололедица.

Но уже вечером в субботу начнется резкое похолодание, температура упадет сразу на 5-7 градусов.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Морозы придут в Москву на следующей неделе

Температура воздуха упадет до -17 градусов

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