Жительница Тюмени отсудила у больницы более 1,4 млн за смерть мужа

Жительница Тюмени отсудила более 1,4 млн рублей у Областной клинической больницы № 2 за смерть супруга.

По данным megatyumen.ru, инцидент произошел в октябре 2003 года, когда в приемное отделение больницы поступил 47-летний житель Тюмени с инфарктом. Из-за того что врачи не провели пациенту немедленную медикаментозную терапию, мужчина скончался.

Вдова погибшего обратилась в прокуратуру в августе текущего года с просьбой помочь взыскать с медучреждения компенсацию за моральный вред и возместить ущерб из-за потери кормильца.



Ленинский городской районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в пользу супруги погибшего 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, более 936 тыс. рублей единовременно за три года в счет возмещения вреда по случаю потери кормильца, а с сентября 2016 года — по 26 тыс. рублей ежемесячно. Всего с медучреждения взыскали более 1,4 млн рублей.