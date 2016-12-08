Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жительница Тюмени отсудила у больницы более 1,4 млн за смерть мужа

Врачи не оказали срочную медицинскую помощь погибшему мужчине 13 лет назад

Жительница Тюмени отсудила более 1,4 млн рублей у Областной клинической больницы № 2 за смерть супруга. 

По данным megatyumen.ru, инцидент произошел в октябре 2003 года, когда в приемное отделение больницы поступил 47-летний житель Тюмени с инфарктом. Из-за того что врачи не провели пациенту немедленную медикаментозную терапию, мужчина скончался.

Вдова погибшего обратилась в прокуратуру в августе текущего года с просьбой помочь взыскать с медучреждения компенсацию за моральный вред и возместить ущерб из-за потери кормильца.

Ленинский городской районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в пользу супруги погибшего 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, более 936 тыс. рублей единовременно за три года в счет возмещения вреда по случаю потери кормильца, а с сентября 2016 года — по 26 тыс. рублей ежемесячно. Всего с медучреждения взыскали более 1,4 млн рублей.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Жительница Тюмени отсудила у больницы более 1,4 млн за смерть мужа

Врачи не оказали срочную медицинскую помощь погибшему мужчине 13 лет назад

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке