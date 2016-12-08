«Газпром» подписал контракт о строительстве «Турецкого потока»

Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V подписала контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с компанией Allseas Group S.A.

По контракту Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать новое крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Укладка первой нитки газопровода начнется во втором полугодии 2017 года.

Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток».

Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.