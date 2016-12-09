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Федор Емельяненко: конфликта с Кадыровым не было

Легендарный российский боец — о предстоящем Суперкубке ММА, своих ближайших поединках и «детских боях» в Чеченской Республике

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

9 декабря во Владивостоке состоится Суперкубок ММА России. За день до этого президент Федерации смешанных единоборств Федор Емельяненко провел открытый мастер-класс для всех желающих, после которого рассказал «Известиям» о значимости предстоящего турнира, уровне развития ММА в России и истории с «детскими боями» в Грозном.

 Как зарядить на будущие победы тех молодых ребят, кто приходит на подобные мастер-классы?

 Моя задача  научить молодежь думать, указывать им на те ошибки, которые они могут допустить в ходе схватки, отрабатывать интересные ситуации, которые могут возникнуть в поединке. Уверен, что каждый из них нацелен только на победу и на успех.

 Во Владивостоке есть талантливые ребята, способные выступать на высоком уровне?

 Очень много талантливых ребят я увидел на этом мастер-классе. Тех, кто схватывает всё с полуслова. Во Владивостоке очень сильная школа самбо и дзюдо. Знаю, что местные ребята очень успешно выступают в Японии и других странах мира.

 Многие идут в ММА без бойцовской базы самбо или дзюдо. Как вы считаете, необходимы ли профессиональные навыки в этих видах спорта для того, чтобы качественно проявить себя в смешанных единоборствах?

 Если есть желание и трудолюбие, то можно приходить и без базы. Базу можно наработать. Иногда к нам приходят ребята из других видов спорта и не могут переключиться на наш, не могут приспособиться. Причем в дзюдо и самбо они добивались высоких результатов, а в ММА не пошло. Главное  трудолюбие.

 После резонансного конфликта с Рамзаном Кадыровым будут ли внесены изменения в правила ММА?

 Никакого конфликта не было. Я сделал замечание о нарушении закона. Вот и всё. Есть правила, утвержденные Министерством спорта. Для детей одни, для юниоров другие, для взрослых третьи. Никаких изменений никуда вноситься не будет.

​​​​​​​ Вы встречались с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским. О чем был ваш разговор?

 Мы обсуждали проблему нехватки спортивных залов и мест для проведения соревнований. А также варианты решения этой проблемы.

 Есть ли у вас какие-то фавориты и любимчики на предстоящем Суперкубке ММА?

 Ожидается интересное противостояние в весе до 77 кг. Ну и, конечно же, тяжелый вес  там будет захватывающий бой. Хочу пожелать успеха каждому из этих парней. Главное  верить в себя и тогда всё получится!

 Вы сами продолжаете активно выступать  недавно подписали контракт с Bellator. Почему именно эта организация?

 У меня было много предложений от различных промоушенов, но после недолгих раздумий я решил, что условия компании Bellator подходят мне больше всего. Не буду скрывать, было предложение и от UFC, но оно меня не устроило. Сейчас я уже не вижу смысла это обсуждать  соглашение подписано, впереди у меня четыре боя. Надеюсь в каждом из них выступить достойно.

 Спор, кажущийся вечным,  кто победит в сражении между МакГрегором и Нурмагомедовым? 

 Ирландец очень хорош в стойке, это общеизвестный факт. А вот Хабиб  профи в партере. Если этот бой состоится, уверен, схватка будет очень зрелищной!

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Федор Емельяненко: конфликта с Кадыровым не было

Федор Емельяненко: конфликта с Кадыровым не былоЛегендарный российский боец — о предстоящем Суперкубке ММА, своих ближайших поединках и «детских боях» в Чеченской Республике

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