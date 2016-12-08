ИКЕА оспорит в суде взыскание с компании 507 млн рублей

Компания «ИКЕА Мос» подала жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ с просьбой отменить решение Краснинского районного суда. Также компания подала ходатайство, в котором просит заблокировать вывод арестованных 507 млн рублей в офшор до рассмотрения дела.

11 августа этого года Краснинский райсуд удовлетворил требование предпринимателя Константина Пономарева к ИКЕА, взыскав в его пользу 507 млн рублей. Это дело стало продолжением спора компании с Пономаревым, который длится уже более 8 лет по поводу аренды дизельных генераторов для электроснабжения «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» в Ленинградской области в 2006–2008 годах.

— Константин Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный и вернуться к рассмотрению обстоятельств, которым уже дали свою оценку Высший арбитражный и Верховный суды. Алексей Танько заявил о себе как о поручителе по требованиям к ИКЕА, хотя компания никогда не имела с ним никаких взаимоотношений, — сообщили «Известиям» адвокаты, представляющие компанию ИКЕА в судах.

В ИКЕА полагают, что после победы в Краснинском суде Пономарев переуступил право требования по этому делу компании «ООО «Альфа», которая была создана за несколько дней до подачи в суд заявления о процессуальном правопреемстве и за восемь дней до заключения договора о переуступке с предпринимателем.

«Единственным участником ООО является офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, а генеральным директором — Анастасия Павлова, представляющая Пономарева в судах. Более того, представителем ООО «Альфа» в судах является Павел Казарез, который уже более восьми лет представляет Пономарева и его компании в судах», — говорится в пресс-релизе адвокатов.

«Существует большая вероятность того, что при поступлении денежных средств к ООО «Альфа» они не останутся на счетах данной организации, а будут незамедлительно переданы третьим лицам, в частности, они могут быть распределены в качестве дохода в пользу единственного участника и дальнейшее движение денежных средств проследить будет невозможно», — говорится в ходатайстве, направленном в Верховный суд РФ.