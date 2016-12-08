Новый горнолыжный комплекс могут построить в Пензе

Новый современный горнолыжный комплекс могут построить в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.



По данным ИА «Пенза-пресс», соответствующее предложение обсудили участники заседания проектного офиса совета по инвестиционному развитию, представители управления экономического развития, правового управления, управления муниципального имущества и управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы.



В ходе дискуссии чиновники затронули вопрос о выделении земельного участка для реализации проекта «Строительство горнолыжного комплекса в районе Западной Поляны». Замысел проекта планируется реализовать в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2020 годы».