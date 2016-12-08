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Автомобилиста могут лишить прав за залепленные снегом номера

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1 до 3 месяца

Московский автомобилист может лишиться прав из-за залепленных снегом номеров. Его машину остановил сотрудник Госавтоинспекции по причине нечитаемости номерных знаков. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако инспектор посчитал, что номера были залеплены снегом намеренно, что влечет за собой более серьезные последствия, поскольку езда на автомобиле с номерами, видоизмененными с применением материалов, препятствующих идентификации, грозит лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Водитель утверждает, что не только не пытался намеренно скрыть номерные знаки под снегом, но и почистил машину перед выездом, однако на дорогах в тот день снег был вперемешку с грязью, которая при езде и облепила автомобиль, сообщает сетевое издание m24.ru.

Вопрос о лишении прав решит суд, где автомобилист собирается предъявить справку об осадках в столице в день составления протокола.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Автомобилиста могут лишить прав за залепленные снегом номера

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1 до 3 месяца

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