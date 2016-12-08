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Четверг,
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Кровельщик упал с крыши многоэтажного дома в Москве

В результате несчастного случая мужчина погиб

Следственный комитет проводит проверку по факту падения рабочего-кровельщика с крыши многоэтажного дома в Москве, в результате чего мужчина разбился насмерть. Несчастный случай произошел недалеко от станции метро «Автозаводская».

Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли помочь 39-летнему мужчине — от полученных травм он скончался на месте, сообщает телеканал «360». 

По словам очевидцев происшествия, мужчина чистил крышу от снега и сорвался вниз. Мужчина вышел на кровлю, рассказали жильцы дома, перешел по железному настилу, и, по всей видимости, зацепился и упал. 

Следственные органы установили личность рабочего. Коллеги кровельщика рассказали, что у погибшего остались жена и дети.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Кровельщик упал с крыши многоэтажного дома в Москве

В результате несчастного случая мужчина погиб

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