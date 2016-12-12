ЦСКА ждет серьезная перестройка

После семи лет работы в ЦСКА Леонид Слуцкий принял решение покинуть команду. По официальной версии — по собственному желанию, сохранив дружеские отношения с руководством клуба. За шесть полноценных чемпионатов 45-летний тренер трижды приводил армейцев к победе в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), выиграл два Кубка и один Суперкубок России. Также Слуцкий два раза вывел ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов, что является рекордом среди российских тренеров.

Сменщиком Леонида Слуцкого, скорее всего, станет главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. В контракте 39-летнего специалиста из Белоруссии есть пункт, согласно которому он может досрочно прекратить сотрудничество со своим нынешним клубом. По информации ряда СМИ, о назначении Гончаренко будет объявлено до конца декабря.

Официальный представитель Яя Туре и Ласины Траоре Дмитрий Селюк считает, что в ЦСКА назрела перестройка.

— Уход Слуцкого связан с тем, что прошла определенная эпоха, — отметил Дмитрий Селюк. — Теперь в команде произойдет серьезная перестройка. Остро стоит вопрос о смене поколений. Сделать ее новому тренеру гораздо проще. Всё-таки Слуцкий столько лет провел с этими футболистами, у него с ними выстроились практически родственные взаимоотношения. Проводить чистку, даже шаг за шагом, Слуцкому было бы очень сложно. Поэтому он принял решение уйти из ЦСКА. Наступает время, когда тренеру нужны другие вызовы, а команде — другие эмоции. Клуб не может прогрессировать «по накатанной», должны быть определенные испытания. Уверен, что Слуцкий будет востребован многими командами, в том числе представителями европейских клубов из топ-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции). Думаю, до конца сезона-2016/17 он возьмет паузу и к следующему сезону примет амбициозный клуб.

По мнению Дмитрия Селюка, Виктор Гончаренко является достойным кандидатом на пост тренера действующих чемпионов России.

— Я считаю, что он доказал свою состоятельность, работая в «Кубани» и «Уфе», — продолжил он. — Эти команды заметно прогрессировали, но для меня важно другое. Он показал себя порядочным человеком, когда не захотел играть в подковерные игры с руководителями «Урала» и «Кубани» и писал заявления об отставке. Это говорит о его человеческих качествах. ЦСКА — большой вызов для Гончаренко. Всё-таки он еще не сотрудничал с такими большими клубами. Посмотрим, как он справится с новой для себя ролью.

Виктор Гончаренко уже работал в тренерском штабе ЦСКА в период с сентября 2015 по июнь 2016 года. Эти даты совпали с периодом совмещения Слуцким двух постов — в клубе и в сборной России. Во время сборов национальной команды именно Гончаренко проводил тренировки ЦСКА.

— Гончаренко — не посторонний человек в структуре ЦСКА, — рассказал «Известиям» футбольный агент Шандор Варга. — Он прекрасно знает возможности игроков основного и дублирующего составов армейцев, поэтому ему не понадобится время на раскачку, притирание к команде. К тому же Гончаренко любит и умеет работать с молодыми футболистами. Все прекрасно помнят, как с минимальным бюджетом, практически без легионеров он вывел БАТЭ в групповой раунд Лиги чемпионов и преподнес там болельщикам пару громких сенсаций. В те годы к Гончаренко был серьезный интерес со стороны европейских клубов, но он выбрал другой путь и отправился покорять РФПЛ. Люди, с которыми я говорил в России, хвалят его тренировочный процесс и подход к футболистам. Будет интересно посмотреть, как он перестроит игру московского клуба — продолжит ли гнуть линию Слуцкого или пойдет по своему пути?

Говоря об отставке Леонида Слуцкого, Шандор Варга отметил, что тренер выжал максимум из футболистов ЦСКА.

— Его очень хорошо знают в Европе, он на слуху, — сказал он. — Безусловно, Слуцкий входит в тот небольшой круг тренеров из Восточной Европы, которые котируются на очень высоком уровне. Его достижения в чемпионате России заслуживают особой похвалы. С 2009 года он выиграл одинаковое количество чемпионских титулов с петербургским «Зенитом», который обладает более внушительным бюджетом. В последние несколько трансферных периодов из-за строительства стадиона руководители армейцев не приобретали игроков. Тем не менее в прошлом году чемпионом вновь стал ЦСКА — Леонид Слуцкий выжал максимум из имевшихся в его распоряжении игроков.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

